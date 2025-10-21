মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ২:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদ, জেলা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান এবং খুচরা সার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শাহিনুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার পাশাপাশি বাজার মনিটরিং জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে শিক্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ২ চাল ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মেহেরপুরে সার ও বীজ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

মেহেরপুরে সদর উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ভৈরব নদে গোসল করতে নেমে দুই শিক্ষার্থীর...