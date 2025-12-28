রবিবার, ২৮শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট অভিযান

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৮, ২০২৫ ১০:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচার কার্যক্রমও চালানো হয়।

রবিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ও মোনাখালী এবং গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর, মানিকদিয়া ও ষোলটাকা এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে এ মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. হাবিবুর রহমান এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়। অপরদিকে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর বাজার, মানিকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ষোলটাকা এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের প্রাথমিকভাবে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আচরণবিধি লঙ্ঘন করা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।




