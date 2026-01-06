মঙ্গলবার, ৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট অভিযান ও গণভোটের প্রচার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট অভিযান ও গণভোটের প্রচার

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ৮:০০ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গণভোটের প্রচার কার্যক্রমও চালানো হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজার এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও গণভোটের প্রচার করা হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার বিষয়ে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বেড় থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে অসহায় শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সরকারি কলেজে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ ও মতবিনিময়...

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মেহেরপুর বিআরটিএতে জেলা প্রশাসকের...

গাংনীতে তীব্র শীতে কাহিল প্রাণীকূল : খেটে খাওয়া...

মেহেরপুরে আজ মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস