মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট অভিযান ও গণভোটের প্রচার

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গণভোটের প্রচার কার্যক্রমও চালানো হয়।
মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদি বাজার এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও গণভোটের প্রচার করা হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।
অভিযানকালে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ও তাদের সমর্থকদের নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার বিষয়ে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়।