শনিবার, ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে জেলা প্রশাসনের মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট অভিযান

জানুয়ারি ১৭, ২০২৬ ৬:১৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলায় গণভোট উপলক্ষে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক মনিটরিং, গণভোটের প্রচারণা ও মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে মেহেরপুর পৌরসভার অধীন বড়বাজার, হোটেল বাজার, কলেজ মোড়, ওয়াপদা মোড়, থানাপাড়াসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টসমূহে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং ও গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। এ সময় বিভিন্ন স্থানে দেওয়াল ও স্থাপনার গায়ে দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের প্রচারণামূলক পোস্টার পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো অপসারণ করা হয়।

অপরদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া, চরগোয়ালগ্রাম, আকবপুর, সিন্দুরকৌটা, বাওট ও নওদা মটমুড়াসহ বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। একই সঙ্গে মটমুড়া ইউনিয়নের ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এবং গণভোটের প্রচার কার্যক্রম মহোদয়ের সদয় নির্দেশনা মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়।

এছাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকী ও ভোমরদহ এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন এবং গণভোটের প্রচারণা পরিচালনা করা হয়।

এদিকে সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি ও হিজুলি গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মোবাইল কোর্ট অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে অবৈধ পোস্টার, ব্যানার ও প্রতীক অপসারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি গণভোটের প্রচার কার্যক্রমও পরিচালিত হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, গণভোট সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে এ ধরনের মনিটরিং ও অভিযান অব্যাহত থাকবে।




