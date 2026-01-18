রবিবার, ১৮ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্টের অভিযান ও গণভোট প্রচারণা

জানুয়ারি ১৮, ২০২৬ ৮:০৬ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ও গণভোট ২০২৬-এর প্রচারণা জোরদারে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিভিন্ন উপজেলায় মোবাইল কোর্টের অভিযান ও মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের হোগলবাড়িয়া, চরগোয়ালগ্রাম, আকবপুর, সিন্দুরকৌটা, বাওট, নওদা মটমুড়া, মোহাম্মদপুর বাজারসহ বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে নির্বাচনী আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্র সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি মটমুড়া ইউনিয়নের ভোটকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং গণভোটের প্রচারণা নির্দেশনা মোতাবেক সম্পন্ন করা হয়।

অপরদিকে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ভূবন চন্দ্র হালদারের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের জুগিরগোফা বাজারে গণভোট ২০২৬-এর প্রচারণা ও নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এছাড়াও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে আমদহ ইউনিয়নে নির্বাচনী আচরণবিধি মনিটরিং এবং সিংগারার মোড়ে গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়।

জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের হরিরামপুর ও গোভীপুর গ্রামে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ ও গণভোটের প্রচারণা পরিচালনা করা হয়। এ সময় আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্র সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান থেকে রাজনৈতিক দলের পোস্টার অপসারণ করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন ও গণভোটকে সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করতে এ ধরনের অভিযান ও মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।




