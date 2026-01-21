মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে একযোগে মোবাইল কোর্ট অভিযান

মেহেরপুর নিউজ:
গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে একযোগে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। বুধবার বিকেলে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় এ অভিযান চালানো হয়।
জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের গোপালনগর, হাড়িয়াদহ, কড়ুইগাছি, হেমায়েতপুর, চাঁদপুর ও রায়পুরসহ বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি ভোট কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।
অপরদিকে উপজেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার পৌর এলাকার টিএনটি মোড়, কলেজ মোড়, ওয়াপদা মোড়, বড়বাজারসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের আশঙ্কা দেখা দিলে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় এবং ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।
এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ঝাউবাড়িয়া ও শ্যামপুর এলাকায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়গুলো নজরে আসলে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।