মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে একযোগে মোবাইল কোর্ট অভিযান

মেহেরপুর নিউজঃ
নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে একযোগে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত হোসেনের নেতৃত্বে গাংনী পৌরসভা এলাকা এবং মটমুড়া ইউনিয়নের ছাতিয়ান বাজার ও তেরাইলসহ বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে আচরণবিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ামাত্রই সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয়। এ সময় ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন ও গণভোটের প্রচারও করা হয়।
একই দিনে জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীরের নেতৃত্বে সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি বাজারে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের তাৎক্ষণিকভাবে সতর্ক করা হয় এবং গণভোটের প্রচার চালানো হয়।
এছাড়া এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারীর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বল্লভপুর, রতনপুর, রামনগর ও বাবুপুর এলাকায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের পাশাপাশি গণভোটের প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের পরানপুর, রসিকপুর, কোমরপুর, মহাজনপুর, তারানগর, পিরোজপুর, ঢোলমারী ও জয়পুর এলাকায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালনে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় এবং গণভোটের প্রচার সম্পন্ন করা হয়।
অন্যদিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তারের নেতৃত্বে গাংনী উপজেলার বামন্দি ইউনিয়নের বামন্দি বাজার ও দেবীপুর এলাকায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীদের সতর্ক করা হয় এবং গণভোটের প্রচারণা চালানো হয়। প্রশাসন জানিয়েছে, এ অভিযান চলমান থাকবে।
এছাড়াও জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা ও আমঝুপি ইউনিয়ন এবং মেহেরপুর পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় আচরণবিধি লঙ্ঘনকারীদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয় এবং গণভোটের প্রচার চালানো হয়।
জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ ধরনের মোবাইল কোর্ট অভিযান অব্যাহত থাকবে।