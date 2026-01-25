মেহেরপুরে নির্বাচন মনিটরিং টিমের সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে নির্বাচন মনিটরিং টিমের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
সভায় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির তাজউদ্দিন খান, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তারসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।
এছাড়াও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৬ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সভায় প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের নির্বাচনী আচরণবিধিমালা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার লক্ষ্যে নির্বাচনী আচরণবিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।