মেহেরপুরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত আফজাল হোসেন বাকীকে বিদায় সংবর্ধনা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা পুলিশের আরআই (রিজার্ভ ইন্সপেক্টর) এবং বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত আফজাল হোসেন বাকীকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে জেলা পুলিশের উদ্যোগে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। এতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খান, এবং জেলা পুলিশের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আফজাল হোসেন বাকীর হাতে ফুলেল শুভেচ্ছা ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়।
সম্প্রতি তিনি আরআই পদ থেকে সহকারী পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে খুলনায় বদলি হন।