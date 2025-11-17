মেহেরপুরে পদোন্নতির দাবিতে প্রভাষকদের কর্মবিরতি

মেহেরপুর নিউজ:
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের যোগ্য সব প্রভাষকের সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির দাবিতে মেহেরপুর সরকারি কলেজসহ জেলার ৪টি সরকারি কলেজে কর্মবিরতি ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন কলেজের শিক্ষকরা।
সোমবার সকাল ১১টা থেকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে ক্লাস বর্জনসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন প্রভাষকরা।
এসময় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষক পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মনিরুজ্জামানের নেতৃত্ব এ অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় অন্যদের মধ্যে জেলা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষক পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক রুপালি বিশ্বাস, সদস্য সচিব ইকরামুল হোসেন, অর্থ সচিব তৌফিকুল ইসলাম, সদস্য সানজিদা ফেরদৌস, নিলুফার ইয়াসমিনসহ বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার প্রভাষকরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচীতে সংহতি প্রকাশ করে কর্মসূচিতে যোগদান করেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক ফুয়াদ খাঁন, অর্থনীতি বিভাগের সহযোগি অধ্যাপক হাবিবুর রহমান সহযোগি অধ্যাপক কাউছার আলী, সহকারি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান, তারিকুল ইসলাম।বক্তব্যরা বলেন, ৩৭তম ব্যাচের প্রায় আড়াই হাজার প্রভাষক দীর্ঘদিন ধরে পদোন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রাপ্য পদোন্নতি না পাওয়ায় তাদের মধ্যে গভীর হতাশা দেখা দিয়েছে।
প্রশাসনিক জটিলতা ও ফাইলে বিলম্বের কারণে তাদের পদোন্নতির গেজেট ঝুলে আছে। ন্যায্য পদোন্নতির আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি চলবে বলে জানান প্রভাষকরা।