বৃহস্পতিবার, ৬ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২১শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হলো
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হলো

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৬, ২০২৫ ৮:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা পুলিশে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী উপস্থিত থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র‌্যাংক ব্যাজ পরান। অনুষ্ঠানে জানা গেছে, জেলা পুলিশের একজন সার্জেন্টকে পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন) এবং দুইজন এসআই (সশস্ত্র)কে পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আতিকুল হক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) জামিনুর রহমান খান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-১ আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে জেলা মহিলা দলের...

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বাংলা বিভাগের দশকপূর্তি উদযাপন

মেহেরপুরে সৌদি সরকারের কোরবানির মাংস বিতরণ

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুরে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক বিতর্ক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন...

মেহেরপুরে পদোন্নতিপ্রাপ্ত আফজাল হোসেন বাকীকে বিদায় সংবর্ধনা