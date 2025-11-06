মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা পুলিশে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র্যাংক ব্যাজ পরানোর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী উপস্থিত থেকে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের র্যাংক ব্যাজ পরান। অনুষ্ঠানে জানা গেছে, জেলা পুলিশের একজন সার্জেন্টকে পুলিশ পরিদর্শক (শহর ও যানবাহন) এবং দুইজন এসআই (সশস্ত্র)কে পুলিশ পরিদর্শক (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আতিকুল হক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস) জামিনুর রহমান খান।