মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) এবং নায়েক থেকে এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ র্যাংক ব্যাজ পরানো হয়। পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. আতিকুল হক।
এ সময় পুলিশ সুপার পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং দায়িত্ব পালনে পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে কাজ করার জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।
অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।