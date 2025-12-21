রবিবার, ২১শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৯শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২১, ২০২৫ ৬:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে কনস্টেবল থেকে এএসআই (নিরস্ত্র) এবং নায়েক থেকে এএসআই (সশস্ত্র) পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হয়েছে।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এ র‌্যাংক ব্যাজ পরানো হয়। পদোন্নতি প্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের র‌্যাংক ব্যাজ পরিয়ে দেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. আতিকুল হক।

এ সময় পুলিশ সুপার পদোন্নতি প্রাপ্ত সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং দায়িত্ব পালনে পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে কাজ করার জন্য দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) জামিনুর রহমান খানসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা এডভোকেট কামরুল হাসানের পক্ষে...

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি নেতা আমিরুল ইসলামের পক্ষে মনোনয়নপত্র...

গাংনীতে ফ্রিজের মাংস বিক্রির অপরাধে জরিমানা

গাংনীর সীমান্তবর্তি মাঠ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর জেলা কর্ণধর কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত