মেহেরপুরে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচির সূচনা হয়। পরে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী নানা আয়োজন করা হয়।
আলোচনা সভায় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকরা অংশগ্রহণ করেন।
মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিবসটি পালিত হয়। এর মধ্যে রয়েছে—মেহেরপুর বিএম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশুহাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাটকেলপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কামদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কল্যাণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরাতন মদনাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাইপু্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বরশিবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর পশ্চিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ ক্যাপ্টেন আশরাফুল হাফিজ খান দৃষ্টিনন্দন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর কলোনিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ সালাম বরকত রফিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেরঘরিয়া আশ্রয়ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সোনাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলতলা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্যামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাসানাবাদ কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাংনী উপজেলার গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পলাশীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পলাশীপাড়া পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মহব্বতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহারবাটি কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নওদা মটমুড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালশাদহ পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জুগিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জয়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ আরও অনেক বিদ্যালয়।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিনের নির্দেশনায় বিদ্যালয়গুলোতে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।