মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পরানপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পরানপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ৬:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগর উপজেলার মহাজমপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ গণসংযোগে তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন—মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মুজিবনগর উপজেলার খান জাহান আলী, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরের তিন থানায় নতুন ওসি নিয়োগ

আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে গাংনী পাইলট, বিএম...

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার...

মেহেরপুরে আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

গাংনীতে বিএনপির উদ্যােগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া...

গাংনীতে ট্রাক্টরের চাপায় শিশুর মৃত্যু