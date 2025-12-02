মেহেরপুরে পরানপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান মুজিবনগর উপজেলার মহাজমপুর ইউনিয়নের পরানপুর গ্রামে গণসংযোগ করেছেন। মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ গণসংযোগে তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন—মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মুজিবনগর উপজেলার খান জাহান আলী, সদর উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।