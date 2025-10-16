বৃহস্পতিবার, ১৬ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দাবিতে মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৬, ২০২৫ ১:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বর্তমান সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বৃদ্ধি, পৌরসভার কোনো পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে কর্ম থেকে অব্যাহতি না দেওয়া, তাদের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার কর্তৃপক্ষের বহনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি বাচ্চু বাসফোড়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক স্বপন ভূঁইমালি, কল্যাণ পরিষদের সভাপতি মিঠু বাসফোড়, যুব পরিষদের সভাপতি জনি বাসফোড়, যুগ্ম সম্পাদক অমিত কুমার প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়ন না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।



