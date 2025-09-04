মেহেরপুরে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মেহেরপুর সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের যৌথ উদোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে”এসো বন্ধু,একটি তালগাছ লাগিয়ে পৃথিবীতে তোমার শতবর্ষের চিহ্ন রেখে দাও” এই স্লোগানকে সামনে রেখে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।
মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো:মনিরুজ্জামান। এতে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মো:রাজিবুল হাসান কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো:শাহাদুল ইসলাম,উপসহকারী কৃষি অফিসার মো:এসএম কুতুবউদ্দিন।
মেহেরপুর সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল রাজ্জাকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুজন হোসেন।