মেহেরপুরে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার ও কুইজ প্রতিযোগিতা

মেহেরপুর নিউজঃ
“একটি তালগাছ লাগিয়ে পৃথিবীতে তোমায় শত বছর স্মৃতিচিহ্ন রেখে দাও” — এই স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুর সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি. এম. কলেজ মিলনায়তনে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও বি. এম. কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রওশনারা খাতুন। প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান এবং উপসহকারী কৃষি অফিসার চায়না খাতুন।
সেমিনারে বক্তব্য রাখেন সহকারি প্রধান শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, প্রভাষক মফিজুর রহমানসহ আরও অনেকে। পরে কুইজ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।