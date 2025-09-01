সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১, ২০২৫ ৮:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মেহেরপুর সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে সদর উপজেলার কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়ন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মো. সুজন হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান।

“এসো হে বন্ধু একটি তালগাছ লাগাই, বজ্র থেকে জীবন বাঁচাই”— এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা চায়না পারভিন, কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা পরিবেশ রক্ষা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

গাংনীতে বিএনপি নেতা ডাকুকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরে বিএনপির দু’গ্রুপের সংঘর্ষে আহত-৪

মেহেরপুর নারী ফুটবল দলের অধিনায়ক সুস্মিতার অকাল মৃত্যুতে...

মেহেরপুরে ঘোড়ার গাড়িতে চড়িয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা দুই কৃষি...

মুজিবনগরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে কুষ্টিয়া...