রবিবার, ১০ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্য

আগস্ট ১০, ২০২৫ ৯:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপা পড়ে গিয়াস উদ্দিন খন্দকার (৬৮) নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার সকালে মেহেরপুর–কুষ্টিয়া সড়কের নূর ফিলিং স্টেশনের (আঙ্গুরের তেলপাম্প) সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত গিয়াস উদ্দিন খন্দকার মেহেরপুর শহরের পুলিশ লাইন পাড়ার বাসিন্দা এবং জামাল উদ্দিন খন্দকারের ছেলে। তিনি ওই এলাকার একটি মসজিদের মোয়াজ্জেম ছিলেন এবং পল্লী বিদ্যুতের পোল বসানোর শ্রমিক হিসেবেও কাজ করতেন।

স্থানীয়রা জানান, পল্লী বিদ্যুতের পোল তোলার সময় হঠাৎ একটি পোল পড়ে যায়। এ সময় গিয়াস উদ্দিন পোলের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।


