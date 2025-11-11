মঙ্গলবার, ১১ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পানিতে ডুবে নিহত চার ছাত্রীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

নভেম্বর ১১, ২০২৫ ৬:৪২ অপরাহ্ণ

 

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মুসুরি ভাজা বিলে পানিতে ডুবে একই পরিবারের দুই বোনসহ নিহত চার ছাত্রীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে এ আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম উপস্থিত থেকে নিহত চার ছাত্রীর পরিবারকে মোট ২০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

এ সময় বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আহসান, কামরুজ্জামান মুকুল, সফি মীর ও শাহিনা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত রবিবার দুপুরে রাজনগর মুসুরি ভাজা বিলে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে পানিতে ডুবে চার ছাত্রী মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারায়। নিহতরা হলেন— রাজনগর গ্রামের আব্দুস সামাদের মেয়ে ফাতেমা ও আফিয়া, সাহারুলের মেয়ে আলেয়া এবং ইছার মেয়ে মিম।

ফাতেমা ও মিম মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী, আর আফিয়া ও আলেয়া রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী ছিল।




