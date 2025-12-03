বুধবার, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পানিতে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু, জেলা প্রশাসনের সহায়তা

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ৮:১৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে পানিতে ডুবে লাবিব (৩) নামের এক শিশুর মৃত্যু হওয়ায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শোকাহত পরিবারকে আর্থিক অনুদান ও খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার রাতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড.সৈয়দ এনামুল কবীরের নির্দেশে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উপস্থিত থেকে নিহত লাবিবের পরিবারের মাঝে নগদ ২০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান সহ খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন।

এ সময় বারদী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সদস্য কামরুজ্জামান মুকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বুধবার দুপুরের দিকে রাজনগর মল্লিকপাড়ায় বাড়ির পাশের একটি পুকুরে পড়ে লাবিবের মৃত্যু হয়।




