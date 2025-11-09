মেহেরপুরে পানিতে ডুবে ৪ ছাত্রীর মৃত্যু: জেলা প্রশাসনের আর্থিক সহায়তা প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মুসুরি ভাজা বিলের পানিতে ডুবে একই পরিবারের দুই বোনসহ চার ছাত্রীর মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন।
রবিবার রাতে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম তিনটি শোকসন্তপ্ত পরিবারের হাতে মোট ৪০ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন এবং সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমান প্রমুখ।
এর আগে, রবিবার সন্ধ্যার দিকে রাজনগর মুসুরি ভাজা বিল থেকে একই পরিবারের দুই বোন ফাতেমা ও আফিয়া (আব্দুস সামাদের মেয়ে), আলেয়া (সাহারুলের মেয়ে) এবং মিম (ইছার মেয়ে)-এর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
এ মর্মান্তিক ঘটনায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।