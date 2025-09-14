রবিবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পানি নিষ্কাশনের দাবিতে কৃষকদের মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৫ ১:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেরাইল, মহব্বতপুর, বাদিয়াপাড়া, কামারখালি, ষোলটাকা ও সহড়াবাড়িয়া গ্রামের কৃষকদের উদ্যোগে ফসলি জমির পানি নিষ্কাশনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালিত হয়।

বামুন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় দীর্ঘদিন যাবত গাংনী উপজেলা তেরাইল,মহব্বতপুর,বাদিয়াপাড়া,কামারখালি, ষোলটাকা,সহড়াবাড়িয়া সহ আশপাশের গ্রামে ফসল নষ্ট হচ্ছে। এতে কৃষকরা চরম ক্ষতির মুখে পড়ছেন।

পরে কৃষকরা জেলা প্রশাসকের কাছে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেন।



