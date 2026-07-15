বুধবার, ১৫ই জুলাই, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৯শে মহর্‌রম, ১৪৪৮ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ১৫, ২০২৬ ৭:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থপ্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধাসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় জেলার পানি সম্পদের উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গোভীপুরে কবরস্থান কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে আমদহ ইউনিয়নের জয়

গাংনীতে মুদি দােকানে চুরি

বামন্দীতে সচেতনতামূলক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কুতুবপুর ইউনিয়নের জয়, শ্যামপুরকে ২-১ গোলে হারিয়ে গোল্ডকাপে...

জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রচারে প্রস্তুতি সভা...