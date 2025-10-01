বুধবার, ১লা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পিএফজির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

অক্টোবর ১, ২০২৫ ৯:১৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে পিস ফ্যাসিলিটেটরস গ্রুপ (পিএফজি) সদস্যরা বুধবার রাতে সদর উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিএফজির সমন্বয়কারী মুজাহিদ আল মুন্না।

পরিদর্শনকালে অন্যদের মধ্যে ছিলেন পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর সায়েদাতুন নেসা নয়ন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ও পিএফজি সদস্য রঞ্জিত পাল বাপ্পি, সদস্য আব্দুস সাত্তার মুক্তা, মীর শিশির, পারুল আক্তার, শাহানারা বেগম বিউটি, খোরশেদ আলম দুখু, নারী শান্তি সহায়কদের প্ল্যাটফর্ম (ওয়েভ)-এর সমন্বয়কারী সুমি বিশ্বাস, সহ-সমন্বয়কারী ফিরাজা আক্তার পপি, সদস্য সালমা আফরোজা সুমি ও আফরোজা পারভিন কাকুলী প্রমুখ।



