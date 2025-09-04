বৃহস্পতিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পিরোজপুর ইউনিয়নে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ৮:২৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে সদর উপজেলার যাদুখালি মাঠে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল হাসনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা ফুটবল দলের কোচ আব্দুল মালেক। পরে অতিথিরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। এসময় ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলীসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী খেলায় কাঁঠালপোতা একাদশ ১-০ গোলে পিরোজপুর একাদশকে পরাজিত করে জয়লাভ করে। ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন সুমন। তিনি ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।


