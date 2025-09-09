মঙ্গলবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পিরোজপুর গোল্ড কাপ ফুটবলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পিরোজপুর গোল্ড কাপ ফুটবলে ২ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৯, ২০২৫ ৮:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে জাদুখালী মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ড গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ২ নং ওয়ার্ড জয়লাভ করেছে ।

মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় পিরোজপুর ২ নম্বর ওয়ার্ড নয়নের হ্যাটট্রিকে ৩-০ গোলে ৫ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। খেলার প্রথমার্ধের ১৩ মিনিটে নয়ন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এরপর দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে দ্বিতীয় এবং ১৯ মিনিটে তৃতীয় গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। নয়নকে ম্যাচসেরা ঘোষণা করা হয়।

খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর। এ সময় ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, ইউপি সদস্য আমিরুল ইসলাম, ইস্কান্দার মাহমুদ বিপ্লব, কালু ও আমেনা খাতুনসহ স্থানীয় গণ্যমান্যরা উপস্থিত ছিলেন।



