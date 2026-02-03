মঙ্গলবার, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৪ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পুনাকের উদ্যোগে কারাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ ১১:৩০ পূর্বাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক)-এর উদ্যোগে কারাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সের নারী ব্যারাকের দ্বিতীয় তলায় কারাতে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। পুনাক সভানেত্রী টুম্পা সরকার ফিতা কেটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

এ সময় পুনাক সভানেত্রী টুম্পা সরকার বলেন, কারাতে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও মেধা বিকাশ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপাশি আত্মরক্ষার কৌশল শেখার মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।




