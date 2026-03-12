মেহেরপুরে পুনাকের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর নিউজঃ
পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) মেহেরপুরের উদ্যোগে দোয়া ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার মেহেরপুরে আয়োজিত এ ইফতার মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন পুনাক মেহেরপুরের সভানেত্রী টুম্পা সরকার।
তার আমন্ত্রণে ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের সহধর্মিণী, পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) মেহেরপুরের সহ-সভানেত্রীসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান পুনাক সভানেত্রী টুম্পা সরকার। পরে ইফতারের পূর্বে দেশ, জাতি এবং মেহেরপুর জেলার সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।