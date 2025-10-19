রবিবার, ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ৬:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

নির্বাচনি দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন হয়েছে মেহেরপুরে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের চতুর্থ ব্যাচের উদ্বোধন করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ইউনিটের মোট ৫০ জন পুলিশ সদস্য (কনস্টেবল থেকে পুলিশ পরিদর্শক পদমর্যাদার) এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হকসহ পুলিশ বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তারা।



