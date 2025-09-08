মেহেরপুরে পুলিশের বিশেষ কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিশেষ কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন। এ সময় মেহেরপুর জেলা পুলিশের সদস্যরা পুলিশ সুপারের কাছে তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি তুলে ধরেন। পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন ।
সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল ) আব্দুল করিম সহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।