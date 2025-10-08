মেহেরপুরে পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি বেলায়েত হোসেন

মেহেরপুর নিউজ:
খুলনা বিভাগীয় পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন মেহেরপুর পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করেছেন। বুধবার (৯ অক্টোবর) সকালে তিনি এ পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশ নেন।
এ সময় তিনি মেহেরপুর পুলিশ অফিসের বার্ষিক পরিদর্শন, হিসাব শাখার ষান্মাসিক পরিদর্শন এবং সদর কোর্টের বার্ষিক পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শন উপলক্ষে অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন মেহেরপুর সদর কোর্টে পৌঁছালে কোর্ট পুলিশের একটি চৌকস দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরিদর্শনকালে তিনি প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আতিকুল হকসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।