বুধবার, ৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি বেলায়েত হোসেন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করলেন খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত ডিআইজি বেলায়েত হোসেন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ৮, ২০২৫ ৭:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
খুলনা বিভাগীয় পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি (ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট) মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন মেহেরপুর পুলিশ অফিস ও সদর কোর্ট পরিদর্শন করেছেন। বুধবার (৯ অক্টোবর) সকালে তিনি এ পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশ নেন।

এ সময় তিনি মেহেরপুর পুলিশ অফিসের বার্ষিক পরিদর্শন, হিসাব শাখার ষান্মাসিক পরিদর্শন এবং সদর কোর্টের বার্ষিক পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন উপলক্ষে অতিরিক্ত ডিআইজি মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন মেহেরপুর সদর কোর্টে পৌঁছালে কোর্ট পুলিশের একটি চৌকস দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরিদর্শনকালে তিনি প্যারেড পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. আতিকুল হকসহ পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

ঝাউবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের দাপুটে...

মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা...

গাংনীতে মেয়াদোত্তীর্ণ কীটনাশক বিক্রির অভিযোগে ‘মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স’কে...

মেহেরপুরে অগ্নিকাণ্ডে ঘর ও মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই, ক্ষয়ক্ষতি...

মেহেরপুরে চুরির অপবাদে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রকে পিটিয়ে আহত,...

মেহেরপুরে জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালন