মেহেরপুরে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে পুনাক মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মেহেরপুর পুলিশ সুপারের পত্নী ও পুনাক জেলা শাখার সভানেত্রী টুম্পা সরকার। এ সময় পুনাকের সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।
আয়োজকরা জানান, শীতার্তদের পাশে দাঁড়ানো ও তাদের জীবনযাত্রা সহজ করতে এ ধরনের সামাজিক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চালানো হবে। অনুষ্ঠানে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্রদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে স্থানীয়দের মধ্যে আনন্দের সৃষ্টি হয়।