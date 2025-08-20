বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রিসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

আগস্ট ২০, ২০২৫ ৮:৩৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটদের উদ্যোগে পুলিশ ম্যাজিস্ট্রিসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে জেলা ও দায়রা জজ ভবনের সম্মেলন কক্ষে এ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস. এম. নাসিম রেজা।

কনফারেন্সে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসিরউদ্দিন ফরাজি, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন নাহার, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জুয়েল রানা ও জাহিদুর রহমান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিবিআই-এর বিশেষ পুলিশ সুপার মো. জহুরুল হক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোহাম্মদ জামিলুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক শাহরিয়ার সাইলা জাহান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাউদ্দিন ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান প্রমুখ।


