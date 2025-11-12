বুধবার, ১২ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২০শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড, ক্ষয়ক্ষতি ১০ লাখ টাকার বেশি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড, ক্ষয়ক্ষতি ১০ লাখ টাকার বেশি

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১২, ২০২৫ ৮:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীর সরকারি বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রায় ১০ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে গেছে।

বুধবার বিকেলের দিকে বাসভবনের দ্বিতল ভবনের একটি কক্ষে পুরাতন একটি এসি বিস্ফোরণ ঘটলে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিকাণ্ড শুরুর পরপরই ঘন কালো ধোঁয়ায় আশপাশের এলাকা অন্ধকারে ঢেকে যায়।

মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার শামীম রেজা জানান, পুরাতন এসি বিস্ফোরণের কারণেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। এতে আনুমানিক ১০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান।

পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী বলেন, “পুরাতন একটি এসি বিস্ফোরণের পর আগুন লাগে। এতে ৪টি এসি, ৩টি ফ্রিজসহ বিভিন্ন মালামাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।”




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামকে অফিসার্স...

গাংনীর বামন্দীতে বিএনপির বিক্ষােভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ডা. তাহের-ডা. লিনা নার্সিং ইনস্টিটিউটে নবীনবরণ ও...

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে নরমাল ডেলিভারিতে নবজাতক ও মাকে উপহার প্রদান

মেহেরপুরে দারিদ্র মহিলাদের সহায়তা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও চেক...