বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইন্স ব্যাডমিন্টন গ্রাউন্ডে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনাল খেলায় স্টেনো মোঃ আবু সাঈদ শুভ ও কনস্টেবল মোঃ রাকিবুল ইসলাম জুটি পুলিশ লাইন্সের কনস্টেবল বায়াজিদ-রনি জুটিকে ২১-১৩, ২১-১৭ সেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন এবং টিআই আব্দুল হান্নান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সরকারি রাস্তা দখল ও সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতহানির...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে অনুষ্ঠিত

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে এসে কর্মী অসুস্থ

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

আমঝুপি নীলকুঠির উন্নয়নে মেহেরপুরে আলোচনা সভা

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে...