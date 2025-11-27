মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে পুলিশ লাইন্স ব্যাডমিন্টন গ্রাউন্ডে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফাইনাল খেলায় স্টেনো মোঃ আবু সাঈদ শুভ ও কনস্টেবল মোঃ রাকিবুল ইসলাম জুটি পুলিশ লাইন্সের কনস্টেবল বায়াজিদ-রনি জুটিকে ২১-১৩, ২১-১৭ সেটে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন এবং টিআই আব্দুল হান্নান।