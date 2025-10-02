বৃহস্পতিবার, ২রা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৯ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে সাবেক এমপি মাসুদ অরুন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে সাবেক এমপি মাসুদ অরুন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২, ২০২৫ ১০:০৪ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বুধবার রাতে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

পরিদর্শনকালে তিনি শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়ীনি পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির ও শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দির ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পূজার সার্বিক আয়োজনের খোঁজ-খবর নেন।

পরিদর্শনে তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

আমঝুপিতে অসহায় হিন্দু পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতক নেই...

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যবসায়ি নিহত

মেহেরপুরে পিএফজির পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুরে মহা নবমীতে উৎসবের আমেজ, ভক্তদের মনে বিদায়ের...