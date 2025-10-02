মেহেরপুরে পূজা মণ্ডপ পরিদর্শনে সাবেক এমপি মাসুদ অরুন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বুধবার রাতে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।
পরিদর্শনকালে তিনি শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়ীনি পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির ও শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দির ঘুরে দেখেন। এ সময় তিনি মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পূজার সার্বিক আয়োজনের খোঁজ-খবর নেন।
পরিদর্শনে তার সঙ্গে ছিলেন বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদসহ স্থানীয় বিএনপি নেতৃবৃন্দ।