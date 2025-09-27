মেহেরপুরে পূজা মন্ডপে স্বেচ্ছাসেবক ও আনসার সদস্যদের মাঝে সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গোৎসবকে ঘিরে পূজা মন্ডপে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে টি-শার্ট, নামাজের সময়সূচি ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মোবাইল নম্বর সম্বলিত ব্যানার এবং দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্যদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
শনিবার সকাল থেকে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়ীনি পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির দাসপাড়া গোভীপুর,আমঝুপি শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দির, চাঁদবিল রাধের শ্যাম মন্দির, বারাদি শ্রী শ্রী রাম মন্দির,বামন পাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারেয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর দাসপাড়া শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির, গহরপুর শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দিরসহ বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন এবং খাদ্য সামগ্রী টি-শার্ট এবং ব্যানার বিতরণ করেন।
এ সময় তিনি পূজা মন্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও আনন্দঘন পরিবেশে শারদীয় দুর্গোৎসব সম্পন্ন করার আহ্বান জানান।