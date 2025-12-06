মেহেরপুরে পূর্ণ মর্যাদায় ৫৪তম জেলা মুক্ত দিবস উদযাপন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে পূর্ণ মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে ৫৪তম জেলা মুক্ত দিবস। এ উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। শনিবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহীদ স্মৃতিসৌধে এ পুষ্পার্পণ অনুষ্ঠিত হয়।
সবার আগে জেলা বাসির পক্ষে থেকে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর শহীদদের স্মরণে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। এরপর একে একে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন—মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায়, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পক্ষ থেকে জেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা, সদর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, পৌরসভার পক্ষ থেকে পৌর প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল।
পুষ্পমাল্য অর্পণের পর বীর শহিদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।
এসময় উপস্থিত ছিলেন— অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আতিকুল হক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম,
সমবায় অফিসার মনিরুজ্জামানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।