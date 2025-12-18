বৃহস্পতিবার, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে পেঁপে ও আলুর ক্ষেত কেটে তছরুপ, ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ হাজার টাকা

ডিসেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুরের বসন্তপুর গ্রামে দুর্বৃত্তদের হাতে প্রায় এক বিঘা জমির পেঁপে গাছ এবং চার কাঠা জমির আলু ক্ষেত কেটে তছরুপের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের বসন্তপুর গ্রামের মাঠে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বসন্তপুর গ্রামের টিপু সুলতানের ছেলে বিপ্লব তার চার কাঠা জমিতে আলু চাষ করেন এবং একই গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে আহাদ প্রায় এক বিঘা জমিতে পেঁপের চারা রোপণ করেন। পেঁপে গাছগুলোতে ইতোমধ্যে ফল আসতে শুরু করেছিল। তবে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা পেঁপে গাছ কেটে এবং আলুর ক্ষেত নষ্ট করে তছরুপ চালায়।

ভুক্তভোগী পেঁপে চাষি আহাদ জানান, কয়েকদিন আগে এলাকায় মাদক সেবন নিয়ে কয়েকজন মাদকাসক্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাদের বাকবিতণ্ডা হয়। ওই ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রকাশ্যে মাদক সেবন করছিল এবং যুবকদের মাদকাসক্ত করে তুলছিল। এ কারণে তাদের এলাকায় মাদক সেবন করতে নিষেধ করা হয়।

আহাদ অভিযোগ করে বলেন, মেহেরপুর শহরের দিঘিরপাড়ার ভোলার ছেলে ইলিয়াস, গনির ছেলে নজরুল, করিমের ছেলে শওকত, এলাহির ছেলে দুঃখীসহ আরও কয়েকজন এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। নিষেধ করার জের ধরেই তারা রাতের আঁধারে ক্ষেত নষ্ট করেছে বলে তিনি দাবি করেন।

এ ঘটনায় পেঁপে ও আলু চাষে প্রায় ৫০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে ভুক্তভোগীরা জানান। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।




