মেহেরপুরে পৌর বিএনপি (উত্তর) কার্যালয়ের উদ্বোধন

নভেম্বর ২৮, ২০২৫ ৯:০৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর পৌর বিএনপির (উত্তর) নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের পৌর কলেজ সড়কে এ কার্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা আব্দুর রহীম, হাজী ফজলু খান, হাবীব ইকবাল, কামরুজ্জামান বাবু, মিজানুর রহমান মিজা, মফিজুল ইসলাম, শাহ ইসলামসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।




