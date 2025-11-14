মেহেরপুরে পৌর বিএনপি (দক্ষিণ) কার্যালয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর পৌর বিএনপির (দক্ষিণ) নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার রাতে মেহেরপুর শহরের ভূমি অফিস পাড়া মোড়ে নবনির্মিত এ কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন।
উদ্বোধন উপলক্ষে পৌর বিএনপির উদ্যোগে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এম. এ. বারি ফারুক।
সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি নেতা এম. এ. কে. খাইরুল বাশার, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম ও আনোয়ারুল হক কালু প্রমুখ।
অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ফিতা কেটে মেহেরপুর পৌর বিএনপি (দক্ষিণ) কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।