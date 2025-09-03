বুধবার, ৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে প্রতিপক্ষের থাপ্পড়ে নিহত ১

সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫ ১২:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে প্রতিপক্ষের থাপ্পড়ে মফেল আলী নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত সাবদার আলী (৪০) কে আটক করেছে পুলিশ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সদর থানার ওসি (অপারেশন) সেলিম জাহাঙ্গীর। নিহত মফেল আলী ওই গ্রামের জামালউদ্দিনের ছেলে। আটক সাবদার আলী একই এলাকার মৃত শুকুর আলীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাবদার আলী তার মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মাকে মারধর করেন। এসময় স্থানীয় ইউপি সদস্য কাশেম আলী তাকে বাধা দিলে তার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়ান সাবদার। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত মফেল আলী সাবদারকে বকাঝকা করলে তিনি উত্তেজিত হয়ে মফেল আলীকে ধাক্কা ও থাপ্পড় মারেন। এতে মফেল আলী জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি (অপারেশন) সেলিম জাহাঙ্গীর জানান, “প্রাথমিকভাবে মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো মামলা হয়নি, তবে একটি জিডি হয়েছে। জিডির ভিত্তিতে সাবদার আলীকে আটক করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”


