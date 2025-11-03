মঙ্গলবার, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানে বাছাই অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অফিসের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে বাছাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বাছাই সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আঞ্জুমান আরা এবং উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান প্রমুখ।

বাছাই কমিটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার প্রতিবন্ধীদের তথ্য যাচাই করে উপযুক্তদের তালিকাভুক্ত করেন।




