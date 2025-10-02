মেহেরপুরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গোৎসব

মেহেরপুর নিউজ :
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার সমাপ্তি ঘটেছে বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের ভৈরব নদের তীরে উৎসুক জনতার ভিড়ে প্রাণবন্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিমা বিসর্জন।
জেলার মোট ৩৯টি মণ্ডপ থেকে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয় ভৈরব, কাজলা, মাথাভাঙ্গা সহ বিভিন্ন নদীতে। এর মধ্যে মেহেরপুর শহরের পাঁচটি মণ্ডপের প্রতিমা ঢাকঢোলের তালে শোভাযাত্রার মাধ্যমে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ভৈরব নদে বিসর্জন করা হয়।
বিজয়া দশমীর সকালে মণ্ডপগুলোতে বিহিত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরের পর থেকে শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রীশ্রী হরিভক্তি প্রদায়িনী মন্দির, বকুলতলা পূজা মণ্ডপ ও হরিজন বালক মন্দির থেকে শোভাযাত্রা বের হয়। শহর প্রদক্ষিণ শেষে প্রতিমাগুলো ভৈরব নদে বিসর্জন দেওয়া হয়।
শাস্ত্র মতে, এদিন দেবী দুর্গা দোলায় চড়ে কৈলাসে ফিরে যান। আর বিজয়া দশমীর মূল তাৎপর্য হলো মানুষের মনের অসুরিক প্রবৃত্তি—কাম, ক্রোধ, হিংসা, লালসা বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।
দেবী বিদায়ের আগে মণ্ডপে মণ্ডপে নারীরা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। দেবীর চরণে অর্পিত সিঁদুর কপালে নিয়ে স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন, পাশাপাশি একে অপরকে সিঁদুর পরিয়ে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন। সিঁদুর খেলা শেষে শেষবারের মতো দেবীর আরাধনা করেন তারা।
এভাবেই ভক্তি, আবেগ আর উৎসবের আমেজে বিদায় নিলেন মা দুর্গা। আগামী বছর আবার নতুন আনন্দে ফিরে আসার প্রত্যাশায় মর্ত্যবাসীর চোখ ভিজল বিদায়বেলায়।