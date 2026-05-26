মঙ্গলবার, ২৬শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ই জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ কল্যাণ তহবিলের ঈদ উপহার বিতরণ

মে ২৬, ২০২৬ ৭:৪৪ অপরাহ্ণ

প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের উদ্যোগে অসহায়, দরিদ্র ও দুস্থ পরিবারের মাঝে পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ঈদ উপহার ও মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবুল সূত্রধরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) সাইদুর রহমান, সদর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা সোহেল রানা ও জাব্বারুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে প্রায় ১০ লাখ টাকার সহায়তা ১ হাজার পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হয়।




