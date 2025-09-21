মেহেরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় জেলা শাখার সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি বিধান চন্দ্র নাথ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডা. জেপি আগরওয়ালা, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবু আক্তার করণ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, অর্থ সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, সহ-সেক্রেটারি শাহিনুর রহমান, নির্বাহী সদস্য মুকুল বাসার, জামরুল হুদা, ফারুক হোসেন, সাগর আহমেদ, রায়হানুল কবির ও রাশেদ হাসান প্রমুখ।
সভায় দালালমুক্ত হাসপাতাল গড়ে তোলা, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, পরীক্ষার মান বজায় রাখা এবং রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়।