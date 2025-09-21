রবিবার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২১, ২০২৫ ১:৫৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশন মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা শাখার সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম সভাপতিত্ব করেন এবং সাধারণ সম্পাদক খালিদ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি বিধান চন্দ্র নাথ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ডা. জেপি আগরওয়ালা, সহ-সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক আবু আক্তার করণ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন, অর্থ সম্পাদক শিমুল বিশ্বাস, সহ-সেক্রেটারি শাহিনুর রহমান, নির্বাহী সদস্য মুকুল বাসার, জামরুল হুদা, ফারুক হোসেন, সাগর আহমেদ, রায়হানুল কবির ও রাশেদ হাসান প্রমুখ।

সভায় দালালমুক্ত হাসপাতাল গড়ে তোলা, জেলা স্বাস্থ্য বিভাগকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান, পরীক্ষার মান বজায় রাখা এবং রোগীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করার জন্য সদস্যদের পরামর্শ দেওয়া হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মেয়েদের হ্যান্ডবলে ফাইনালে ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুর জেলা ইনোভেশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের গোভীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২ তম গ্রীষ্মকালীন ফুটবলে...

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ...

আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে...