মেহেরপুরে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রীতি ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র

ডিসেম্বর ৫, ২০২৫ ৬:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের প্রাক্তন ফুটবলারদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচে মেহেরপুরের সোনালী অতীত একাদশ ও ঈশ্বরদীর সোনালী অতীত ক্লাবের মধ্যকার লড়াই ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।

খেলার প্রথমার্ধের ৮ মিনিটে ঈশ্বরদী দলের খেলোয়াড় শিমুল গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটে স্বাগতিক দলের সেলিম গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। উভয় অর্ধেই মেহেরপুর দলের মুস্তাক ও রফিকুল ফাঁকা জালে বল পাঠানোর সুযোগ হাতছাড়া করলে ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

ম্যাচে মেহেরপুরের পিকলু ও ঈশ্বরদীর শিমুলকে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়।

খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করেন মেহেরপুরের প্রাক্তন ফুটবলার ইমদাদুল হক, মিঠু ও ইলিয়াস হোসেন। এর আগে খেলার উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম। উদ্বোধনের সময় তিনি খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন এবং কিছুক্ষণ মেহেরপুর দলের হয়ে মাঠেও খেলেন।

ম্যাচকে ঘিরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম প্রাক্তন ফুটবলারদের পদভারে মুখরিত হয়ে ওঠে। খেলা শুরু হওয়ার আগে দুই দলের পক্ষ থেকে স্মারক বিনিময় করা হয়।




