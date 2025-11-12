মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার দুপুরে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফারুক উদ্দিন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।
সভায় বক্তব্য রাখেন ইউআরসি ইনস্ট্রাক্টর আব্দুল মতিন।
সভায় জেলা প্রশাসক প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকবৃন্দকে আরও আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন।