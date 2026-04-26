রবিবার, ২৬শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ২৬, ২০২৬ ৭:৫৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উদ্যোগে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।

জাতীয় সংগীতের সুরে জাতীয় পতাকা ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। পরে খেলোয়াড়রা প্রধান অতিথিকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এ সময় প্রধান অতিথি প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন এবং পরে খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।

সদর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ওবায়দুল্লাহ, সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু, সাধারণ সম্পাদক মীর সাদিক ওহায়েদ, প্রধান শিক্ষক কিতাব আলী, নুরুল গনি, ওবায়দুর রহমান এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাজমুল হক লিটনসহ অন্যান্যরা।




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বালিকা গোল্ডকাপ ফুটবল: চার দল সেমিফাইনালে

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে এএসআই থেকে এসআই পদে পদোন্নতি, র‌্যাংক ব্যাজ...

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল: চার দল সেমিফাইনালে

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে মাদক সেবীর ১৫ দিনের কারাদণ্ড...

বাথরুমের পানিভর্তি বালতিতে ডুবে ২ বছরের শিশুর মর্মান্তিক...